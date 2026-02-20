Cuffie e cancro tornate ad ascoltare musica e audio senza cuffie | trovate sostanze chimiche che generano il cancro in tutte le marche diffuse in commercio

Uno studio recente ha scoperto che le cuffie, usate quotidianamente da milioni di persone, contengono sostanze chimiche cancerogene. La causa è la presenza di queste sostanze in tutte le marche più diffuse, sia auricolari che a cuscinetto. La ricerca ToxFree ha analizzato diversi modelli e ha trovato composti tossici che possono favorire lo sviluppo di tumori. Questo mette in guardia chi ascolta musica o audio con le cuffie ogni giorno. Ora, si consiglia di interrompere l’uso prolungato di questi dispositivi.

Uno studio indipendente getta un'ombra inquietante sulle nostre abitudini di ascolto. La ricerca, condotta dall'organizzazione ToxFree LIFE for All, ha analizzato 81 modelli di cuffie e auricolari di marchi leader e rinomati, i più diffusi in commercio. I risultati, pubblicati in queste ore, mostrano la presenza di sostanze chimiche pericolose in tutti i dispositivi testati. L'indagine ha rilevato concentrazioni significative di bisfenoli, ftalati e PFAS, i cosiddetti "inquinanti eterni". Il BPA, in particolare, compare nel 98% dei campioni. La sostanza, nota per la sua capacità di interferire con il sistema endocrino, supera spesso i limiti di sicurezza, anche trenta volte oltre la soglia raccomandata dall'Agenzia Europea per le Sostanze Chimiche (ECHA).