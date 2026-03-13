Un soldato francese ferito in un attacco con drone a Erbil è deceduto, portando a cinque il numero dei militari francesi rimasti feriti. Nel frattempo, un aereo cisterna statunitense è precipitato in Iraq, secondo quanto comunicato dal Centcom, che ha definito l’incidente un evento accidentale. In Israele, le forze militari hanno dichiarato di aver colpito circa 200 obiettivi durante operazioni sul territorio.

Roma, 13 marzo 2026 - Non ce l’ha fatta uno dei sei soldati francesi feriti nell’attacco di un drone contro una base militare nel Kurdistan iracheno, lo ha il presidente francese Emmanuel Macron. "Il sergente maggiore Arnaud Frion è morto per la Francia durante un attacco nei pressi di Erbil, in Iraq", ha scritto su X. E mentre il presidente Donald Trump attacca il New York Times, che ha parlato di un miglioramento nelle tattiche di Teheran per contrastare i raid Usa e di Israele ("Stiamo distruggendo completamente il regime terroristico dell'Iran, militarmente, economicamente e in ogni altro modo, eppure, se leggete il fallimentare New York Times, pensereste erroneamente che non stiamo vincendo", ha scritto Trump su Truth), un quarto velivolo Usa è precipitato dall'inizio dell'operazione "Epic Fury". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Guerra in Iran, è morto uno dei sei soldati francesi feriti da un drone a Erbil. Aereo cisterna Usa precipita in Iraq, Centcom: “Incidente”. Israele: “Colpiti 200 obiettivi”

