crimini di guerra strage dei 40 martiri arriva il risarcimento

Il Tribunale Civile di Perugia ha stabilito il diritto al risarcimento per due fratelli eugubini vittime dei crimini di guerra del Terzo Reich durante la Seconda guerra mondiale. La sentenza riguarda i danni subiti in occasione della Strage dei 40 Martiri, evidenziando un passo importante nel riconoscimento delle responsabilità storiche e nel supporto alle vittime.

Il Tribunale Civile di Perugia ha riconosciuto il diritto al risarcimento a due fratelli eugubini per i danni subiti a causa dei crimini di guerra commessi dal Terzo Reich durante la Seconda guerra mondiale. La decisione rientra nell'ambito del Fondo istituito dallo Stato per il ristoro delle vittime dei crimini di guerra e contro l'umanità, relativo al periodo compreso tra il 1939 e il 1945. Con una pronuncia articolata e puntuale, il giudice designato, Gaia Muscato, ha accolto la domanda proposta dai ricorrenti, riconoscendo sia i danni non patrimoniali direttamente sofferti dai due fratelli, sia quelli patiti dal loro padre.

