Un’intera civiltà morirà stanotte ma non vorrei | la minaccia apocalittica di Trump all’Iran allarma il mondo

Da secoloditalia.it 7 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Medio Oriente si trova in uno stato di tensione crescente mentre si avvicina il termine dell’ultimatum di 24 ore posto da un ex-presidente statunitense a Teheran, riguardo alla riapertura dello Stretto di Hormuz. La scadenza è prevista per le 2:00 italiane di mercoledì e, fino a quel momento, la comunità internazionale monitora attentamente eventuali sviluppi. La minaccia di un intervento ha suscitato preoccupazioni diffuse tra governi e organizzazioni internazionali.

Il Medio Oriente si trova a un passo da un punto di non ritorno, con la comunità internazionale che osserva col fiato sospeso lo scadere dell’ultimatum imposto da Donald Trump a Teheran per la riapertura dello Stretto di Hormuz, fissato per le 2:00 italiane di mercoledì. “Non voglio che accada, ma probabilmente succederà”. Il presidente americano è tornato a minacciare pesantemente via social l’Iran in vista della scadenza dell’ultimatum di questa notte: “Un’intera civiltà morirà stasera. Non voglio che accada, ma probabilmente succederà”, ha scritto su Truth, aggiungendo però subito dopo che “potrebbe anche accadere qualcosa di meraviglioso, chissà”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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La minaccia di Trump all’Iran: “Un’intera civiltà morirà stanotte, non vorrei ma è probabile”Trump minaccia nuovamente l’Iran a poche ore dalla scadenza dell’ultimatum imposto dal presidente Usa a Teheran.

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