Un’intera civiltà morirà stanotte ma non vorrei | la minaccia apocalittica di Trump all’Iran allarma il mondo

Il Medio Oriente si trova in uno stato di tensione crescente mentre si avvicina il termine dell’ultimatum di 24 ore posto da un ex-presidente statunitense a Teheran, riguardo alla riapertura dello Stretto di Hormuz. La scadenza è prevista per le 2:00 italiane di mercoledì e, fino a quel momento, la comunità internazionale monitora attentamente eventuali sviluppi. La minaccia di un intervento ha suscitato preoccupazioni diffuse tra governi e organizzazioni internazionali.

Il Medio Oriente si trova a un passo da un punto di non ritorno, con la comunità internazionale che osserva col fiato sospeso lo scadere dell’ultimatum imposto da Donald Trump a Teheran per la riapertura dello Stretto di Hormuz, fissato per le 2:00 italiane di mercoledì. “Non voglio che accada, ma probabilmente succederà”. Il presidente americano è tornato a minacciare pesantemente via social l’Iran in vista della scadenza dell’ultimatum di questa notte: “Un’intera civiltà morirà stasera. Non voglio che accada, ma probabilmente succederà”, ha scritto su Truth, aggiungendo però subito dopo che “potrebbe anche accadere qualcosa di meraviglioso, chissà”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - “Un’intera civiltà morirà stanotte, ma non vorrei”: la minaccia apocalittica di Trump all’Iran allarma il mondo La minaccia di Trump all’Iran: “Un’intera civiltà morirà stanotte, non vorrei ma è probabile”Trump minaccia nuovamente l’Iran a poche ore dalla scadenza dell’ultimatum imposto dal presidente Usa a Teheran. Trump: «Stanotte un’intera civiltà morirà, non vorrei ma è probabile». Interrotte dall’Iran le comunicazioni con gli Usa – La direttaIl presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha minacciato per stasera martedì 7 aprile la «distruzione totale dell’Iran». Perché Trump sta minacciando di nuovo l’Iran Temi più discussi: L’avvertimento di Trump: Un’intera civiltà morirà stanotte; Medio Oriente, Trump: 'Un'intera civiltà morirà stanotte, non vorrei ma è probabile' - LIVEBLOG; 'Un'intera civiltà morirà': i mercati crypto sotto pressione mentre Trump intensifica la retorica nei confronti dell'Iran; Un’intera civiltà morirà stanotte: il post di Trump e la riflessione di Franco Cimino. Medio Oriente, Trump minaccia l'Iran: 'Un'intera civiltà sta per morire'. Raid su ponti e ferrovie - LIVEBLOGPoi: 'Tuttavia questa notte potrebbe anche accadere qualcosa di meraviglioso'. Media iraniani: 'Sospesi tutti i canali di comunicazione con gli Usa'. Teheran ai giovani: 'Formate catene umane intorno ... ansa.it Medio Oriente, Trump minaccia l'Iran: 'Un'intera civiltà sta per morire'. Raid su ponti e ferrovieLa guerra del Golfo ha vissuto un'ennesima e drammatica giornata, con la comunità internazionale sospesa sull'ultimatum di Donald Trump a Teheran per Hormuz. ansa.it "Un'intera civiltà morirà stanotte, per non essere mai più riportata in vita. Non voglio che accada, ma probabilmente succederà". Lo afferma Donald Trump sul suo social Truth in riferimento al conflitto in Iran. Tutti gli aggiornamenti https://shorturl.at/D2lar #n - facebook.com facebook Braga (Pd) a Crosetto: “Non ha saputo dire niente su Trump nemmeno oggi, giustificate la sua guerra in Iran” x.com