Nelle ultime ore, il presidente degli Stati Uniti ha rivolto nuove minacce all’Iran, affermando che un’intera civiltà potrebbe scomparire durante la notte. La dichiarazione è arrivata a poche ore dalla scadenza di un ultimatum imposto dagli Stati Uniti a Teheran. La comunicazione è stata resa pubblica attraverso alcuni canali ufficiali e ha suscitato reazioni internazionali. Non ci sono state altre dichiarazioni ufficiali da parte delle autorità iraniane.

Trump minaccia nuovamente l’Iran a poche ore dalla scadenza dell’ultimatum imposto dal presidente Usa a Teheran. Sul social Truth, infatti, Trump ha scritto un messaggio che fa rabbrividire: “Un’intera civiltà morirà stanotte, per non essere mai più riportata in vita. Non voglio che accada, ma probabilmente succederà”. Trump ha poi aggiunto: “Tuttavia, ora che abbiamo un cambio di regime completo e totale, dove prevalgono menti diverse, più intelligenti e meno radicalizzate, forse qualcosa di meraviglioso e rivoluzionario può accadere, chi lo sa? Lo scopriremo stasera, uno dei momenti più importanti della lunga e complessa storia del mondo. 47 anni di estorsione, corruzione e morte finiranno finalmente. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - La minaccia di Trump all’Iran: “Un’intera civiltà morirà stanotte, non vorrei ma è probabile”

Trump: «Stanotte un’intera civiltà morirà, non vorrei ma è probabile». Raid Usa-Israele a Qom e Kharg: si cerca Khamenei jr – La direttaIl presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha minacciato per stasera martedì 7 aprile la «distruzione totale dell’Iran».

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Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha affermato sul suo social Truth: “Tuttavia, ora che abbiamo un cambiamento di regime completo e totale, dove prevalgono menti diverse, più intelligenti e meno radicalizzate, forse qualcosa di meravigliosamente ri - facebook.com facebook

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