UniCredit per Commerzbank l’offerta è senza valore aggiunto

UniCredit ha presentato un’offerta di acquisizione a Commerzbank, che ha risposto rifiutando la proposta. La banca tedesca ha dichiarato che l’offerta di UniCredit non apporta valore aggiunto e ha respinto le valutazioni fatte in merito. Al momento, Commerzbank ritiene che l’operazione non possa generare un potenziale di creazione di valore sufficiente per gli azionisti. La questione resta aperta senza ulteriori sviluppi ufficiali.

UniCredit e Commerzbank. Per la banca tedesca l’offerta è “senza valore aggiunto”. Commerzbank respinge le valutazioni di UniCredit sull’ipotesi di acquisizione e sostiene che l’operazione, allo stato attuale, non offra un potenziale di creazione di valore sufficiente per i propri azionisti. Una posizione di contrapposizione rispetto alla proposta di UniCredit che, a dire il vero, non è mai stata un mistero. L’istituto tedesco afferma che i punti chiave della transazione, finora delineati in forma preliminare, non superano i benefici già attesi dalla strategia autonoma della banca. “Una larga parte del potenziale indicato non dipende da una fusione tra i due istituti e può essere realizzata anche in modo indipendente”, osserva Commerzbank mettendo in evidenza i rischi di esecuzione legati a un’operazione di integrazione. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - UniCredit, per Commerzbank l’offerta è “senza valore aggiunto” Unicredit lancia un’offerta pubblica di scambio su CommerzbankL'offerta è finalizzata a superare la soglia del 30 per cento della banca tedesca e a favorire nelle prossime settimane “un confronto costruttivo". Leggi anche: UniCredit lancia offerta su Commerzbank per superare il 30% Temi più discussi: Unicredit, il 4 maggio assemblea sull’aumento di capitale fino a 6,7 miliardi per l’ops su Commerzbank; UniCredit, aumento di capitale per l'Ops su Commerzbank. Convocata un'assemblea straordinaria; Unicredit e la sfida Commerz: Saremo una banca europea; Unicredit chiama i soci su Commerzbank: Orcel accelera, Berlino frena. Titolo Unicredit a -10% in un mese: focus su OPS CommerzbankUnicredit tra i peggiori di giornata con un ribasso del 2,5% che fa scivolare i prezzi a 62,6 euro. La flessione, molto più marcata rispetto al -0,2% del ... borsainside.com Commerzbank: offerta Unicredit non rispecchia potenziale crescita di valoreAvviso esplicito sui rischi: Il trading degli strumenti finanziari e/o di criptovalute comporta alti rischi, compreso quello di perdere in parte, o totalmente, l’importo dell’investimento, e potrebbe ... it.investing.com Commerzbank boccia Unicredit: “Interazioni flop, non c’è premio adeguato” Nuovo capitolo, dalla Germania arriva l'ennesima bocciatura alla proposta di Orcel... - facebook.com facebook UniCredit, Intesa San Paolo, BNL-BNP Paribas tra le istituzioni finanziarie italiane complici dei crimini di Israele a Gaza e Cisgiordania Al via la campagna nazionale “Banche Complici” L'iniziativa vuole fare luce sul ruolo della finanza nelle violazioni dei diritti x.com