Unicredit lancia un’offerta pubblica di scambio su Commerzbank

Unicredit, sotto la guida di Andrea Orcel, ha annunciato ufficialmente l’avvio di un’offerta pubblica di scambio su Commerzbank, la banca tedesca. La decisione è stata comunicata attraverso un comunicato ufficiale, in cui si specificano i dettagli dell’operazione. L’annuncio segna un passo importante nelle strategie di espansione del gruppo italiano, che mira a rafforzare la propria posizione nel settore bancario europeo.

L'offerta è finalizzata a superare la soglia del 30 per cento della banca tedesca e a favorire nelle prossime settimane “un confronto costruttivo". La Borsa, però, non sta reagendo bene Dopo Messina, anche Orcel si allontana dai giochi italiani. Fino a quando? Alla fine l’ha fatto. Il gruppo Unicredit guidato da Andrea Orcel ha lanciato un’offerta pubblica di scambio su Commerzbank con l’obiettivo, come spiega una nota, non di acquisirne il controllo ma di superare la soglia del 30 per cento della banca tedesca. “Orcel vuole così costringere Commerzbank a sedersi al tavolo delle trattative”, è l’interpretazione che dell’operazione ha dato subito il quotidiano Handelsblatt. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

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