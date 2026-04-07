Ungheria Vance | Orbán il leader più influente in Europa un modello per il continente

Il vicepresidente degli Stati Uniti si trova in Ungheria per sostenere la campagna elettorale del primo ministro in carica, che cerca un quinto mandato consecutivo. Orbán, alleato del presidente degli Stati Uniti, è in svantaggio rispetto ai sondaggi, e l’obiettivo è influenzare l’esito delle elezioni. La visita si inserisce in un quadro di rapporti internazionali tra le due nazioni, con particolare attenzione alle dinamiche politiche in Europa.

Il vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance è in Ungheria nel tentativo di ribaltare le sorti di una campagna elettorale in cui Viktor Orbán, in corsa per il suo quinto mandato consecutivo come primo ministro e stretto alleato del presidente Donald Trump, è in svantaggio nei sondaggi. Un segnale chiaro da parte della Casa Bianca in vista del voto di domencia, con Vance che nel suo viaggio di due giorni parteciperà anche a uno dei comizi di Orbán. “ Penso che Viktor Orbán sia stato il leader più influente in Europa sulla questione della sicurezza e dell’indipendenza energetica”, ha dichiarato Vance durante un punto stampa a margine di un incontro a Budapest con il primo ministro ungherese. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ungheria, Vance: "Orbán il leader più influente in Europa, un modello per il continente" Elezioni Ungheria: JD Vance arriva a Budapest per sostenere Viktor OrbánA pochi giorni dalle elezioni ungheresi, il vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance è atterrato all’aeroporto di Ferihegy di Budapest. Vance in Ungheria: "Orban vincerà". E poi attacca i burocrati di Bruxelles"Vitkor Orban vincerà le prossime elezioni in Ungheria, dunque sono molto fiducioso sulla continuazione della nostra relazione positiva. Temi più discussi: Vance in visita in Ungheria per sostenere Orbán alle elezioni del 12 aprile; Vance a Budapest per sostenere Orbán, ma in Europa estrema destra sempre più distante da Trump; Vance in Ungheria il 7-8 aprile, incontrerà Orban; Ungheria, JD Vance vola in soccorso di Orban alla vigilia delle elezioni politiche. Vance a Budapest spinge Orbán: Con Trump leader per la pace in UcrainaA pochi giorni dalle elezioni in Ungheria, Vance sostiene Orbán e rivendica il ruolo di Trump nei tentativi di porre fine alla guerra in Ucraina ... tg.la7.it Elezioni Ungheria, J.D. Vance a Orbán: Trump le vuole beneIl vicepresidente statunitense J.D. Vance è stato ricevuto a Budapest dal premier Viktor Orbán. Vance è in missione per portare il sostegno Usa al leader ungherese, a pochi giorni dal voto del 12 apri ... tg24.sky.it Elezioni Ungheria, il vice di Trump da Orban: "È un esempio da seguire" - facebook.com facebook Jd Vance parlando accanto a Orbán: «Quello che è successo nella campagna elettorale in Ungheria è uno dei peggiori esempi di interferenza straniera che abbia mai visto». Ha ragione. Peccato che le interferenze siano arrivate da Russia e Stati Uniti. x.com