Lo scandalo sessuale che incombe sulla campagna elettorale d’Ungheria

Un letto matrimoniale usato in modo insolito e una pagina web dedicata sono i motivi che hanno scatenato uno scandalo sessuale durante la campagna elettorale in Ungheria. La scoperta arriva mentre il vicepresidente del partito di opposizione Tisza, vicino al leader Péter Magyar, si trova al centro di accuse che rischiano di influenzare il voto. In particolare, il letto mostra segni di utilizzo inappropriato, e la pagina web presenta contenuti compromettenti collegati alla sua figura pubblica.

Budapest. Un letto matrimoniale reduce da peculiari acrobazie e una pagina web creata per l'occasione recante il nome del vicepresidente del partito di opposizione Tisza, un uomo di fiducia del leader Péter Magyar. La bomba, innescata il 10 febbraio, sembra destinata a esplodere su questo quarantacinquenne di bella presenza, già marito dell'ex ministra della Giustizia Judit Varga e padre dei tre loro figli. Ma nella settimana che segna l'inizio della campagna elettorale ungherese in vista del voto del 12 aprile il video non viene caricato ed emerge la realtà di un ricatto malcostruito. Nell'agosto del 2024 l'ex compagna del politico di opposizione, su indicazione degli apparati governativi, prepara una trappola al leader dell'opposizione.