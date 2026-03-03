Tensione al pronto soccorso Mio padre 90enne senza visita per ore Il primario | Parametri stabili quel pomeriggio 60 accessi e 3 codici rossi

Al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio ad Agrigento si sono verificati disagi legati a un paziente di 90 anni, cardiopatico, che attendeva da ore una visita urgente. Il primario ha riferito che i parametri dell’uomo erano stabili e che, in quel pomeriggio, si sono registrati 60 accessi e tre codici rossi. La situazione ha generato tensione tra i familiari e il personale sanitario.

Arrivato nel pomeriggio dopo un malore, l’anziano lascia il reparto in serata firmando le dimissioni. La famiglia parla di disservizio e comportamento non corretto al triage. La direzione sanitaria ricostruisce il contesto clinico e il carico di lavoro della giornata, con accessi continui e priorità alle emergenze maggiori Per un 90enne cardiopatico doveva essere un controllo urgente. Ma la sua permanenza al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio ad Agrigento è diventato un caso. Era stato portato lì nel primo pomeriggio del 2 marzo, alle 16 circa, dopo un malore. E gli era stato assegnato il codice arancione. Alle 19:30 la famiglia firma e se lo porta via: “Siamo andati da un cardiologo privato”. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Influenza, il primario del Santobono: "Boom di accessi al pronto soccorso, superati i 350 al giorno"Corridoi affollati, sale d’attesa al limite della capienza e centinaia di bambini visitati ogni giorno: durante le festività natalizie il pronto...

Prato, il pronto soccorso sotto stress: boom di accessi nel 2025. Troppi codici minoriPrato, 5 gennaio 2026 – Un pronto soccorso costantemente sotto pressione con momenti di particolare super afflusso come quello dell’attuale picco...

Una raccolta di contenuti su Tensione al pronto soccorso Mio padre...

Temi più discussi: Insultati e aggrediti medici e infermieri al Gardella e al Pronto soccorso. Sindaco dal prefetto; Morte del giovane egiziano accoltellato: tensione e disordini al Pronto Soccorso di Lecco; Lecco, morto il ventenne accoltellato davanti alla stazione da un coetaneo. Momenti di tensione fuori dall'ospedale; Pronto soccorso, il Policlinico introduce le bodycam nei due presidi a tutela di operatori e pazienti.

Morte del giovane egiziano accoltellato: tensione e disordini al Pronto Soccorso di LeccoNel pomeriggio grande dispiegamento delle forze dell’ordine per riportare la situazione alla calma E sempre oggi pomeriggio, in via Bovara, si è consumata l’ennesima rissa. Clima di tensione in città ... msn.com

Imperia, tensione in Piazza Roma: 14enne trasportato al pronto soccorso. Interviene la PoliziaMomenti di apprensione nella serata di oggi, intorno alle 20.30, in Piazza Roma, dove sono intervenuti gli agenti della Polizia insieme a un equipaggio della Croce Rossa. Al centro dell’episodio un ra ... imperiapost.it

Tensione a Bagnoli nel pomeriggio di martedì 3 marzo durante una protesta dei movimenti contrari all'America's Cup a Napoli e ai lavori in corso per ospitare la competizione velica. Tafferugli si sono verificati quando i manifestanti hanno superato il primo cord - facebook.com facebook

Macchiareddu, incendio in una cabina elettrica di media tensione x.com