Nella città di Foligno, si è svolta una serata dedicata alla prima Cantica della Divina Commedia, intitolata “Una serata… d’Inferno”. L’evento ha visto la partecipazione di Guglielmo Tini e Marco Scolastra, che hanno accompagnato il pubblico con parole e musica. Durante la serata sono state presentate letture e brani musicali ispirati ai temi dell’Inferno, offrendo un viaggio attraverso i versi di Dante.

Parole e musica per un viaggio nella prima Cantica della Divina Commedia: ecco “Una serata. d’Inferno“, il recital che vede protagonista il duo (che ha curato anche la drammaturgia) formato da Guglielmo Tini, voce narrante e raffinato conoscitore dell’opera di Dante e Marco Scolastra (nella foto), noto pianista e direttore artistico degli Amici della Musica folignate. Saranno insieme sul palco dell’Auditorium San Domenico, questa sera alle 21, con ingresso libero-, per un evento che rende omaggio a Luciano Cicioni, avvocato e scrittore folignate scomparso nel 2022, appassionato di letteratura, con una vena ironica messa al servizio di una piacevole creatività. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Una serata… d’Inferno“, Guglielmo Tini e Marco Scolastra a Foligno

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Jacopo Tini. . Ogni giorno cerco di allenare la mia improvvisazione mettendomi alla prova in un modo molto semplice: sedermi alla batteria e iniziare a suonare senza un’idea precisa. Niente schemi, niente percorsi già scritti. Solo ascolto, istinto e libertà. Costr - facebook.com facebook