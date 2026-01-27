Sophie Codegoni e il flirt smentito con Guglielmo Vicario | Fastidioso sono una ragazza seria e una mamma

Sophie Codegoni chiarisce di non essere coinvolta in alcun flirt con Guglielmo Vicario, portiere del Tottenham. L’influencer ha ribadito di essere una persona seria e una mamma, esprimendo fastidio per le indiscrezioni circolate. La sua posizione è stata netta, ribadendo il suo impegno e rispetto verso la propria vita privata.

Sophie Codegoni smentisce il flirt con Guglielmo Vicario, portiere del Tottenham. L’influencer ha negato qualsiasi relazione con lo sportivo, senza nascondere un certo fastidio per le voci circolate sul suo conto.🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondimenti su Sophie Codegoni

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Sophie Codegoni

Argomenti discussi: Alessandro Basciano, la prima foto sui social con la nuova fidanzata. Chi è Ginevra Milia e l'incredibile somiglianza con Sophie; Sophie Codegoni, nuovo flirt in corso? Lui è l'ex di Antonella Fiordelisi: tutti gli indizi; Sophie Codegoni contro una famosa ex di Uomini e Donne? La rivelazione; Tutto vero, stanno insieme. Sophie Codegoni, lui è famoso ed ex dell'altra del Grande Fratello.

Sophie Codegoni e il flirt smentito con Guglielmo Vicario: Fastidioso, sono una ragazza seria e una mammaSophie Codegoni smentisce il flirt con Guglielmo Vicario, portiere del Tottenham. L’influencer ha negato qualsiasi relazione con lo sportivo, senza nascondere un certo fastidio per le voci circolate ... fanpage.it

Sophie Codegoni: «Nuovo fidanzato? Me ne attribuiscono ogni settimana, mi dà fastidio: sono una ragazza seria e una mamma»Sophie Codegoni è stufa dei continui flirt che le vengono attribuiti. L'influencer e modella ha replicato a chi ha messo in giro voci per ... msn.com

"Ufficiale, stanno insieme". Alessandro Basciano: nuova fidanzata, anche lei famosa. Sophie Codegoni definitivamente archiviata (FOTO) - facebook.com facebook