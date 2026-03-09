Climb up & Fly down una serata con l’alpinista Marco Milanese a Df Sport Specialist

A Piacenza, presso Df Sport Specialist, si è tenuta una serata dedicata all’alpinismo con l’intervento dell’alpinista Marco Milanese. L’evento fa parte del ciclo “A tu per tu con i grandi dello sport” promosso dall’azienda, che riparte nel 2026. La serata ha visto la partecipazione di appassionati e curiosi interessati alle imprese e alle esperienze di Milanese.

C'è posta per te: il gigante è ferito, ma non abbattuto. La sua "crisi" può essere letta (anche) come una buona notizia Riparte da Piacenza il ciclo di serate 2026 "A tu per tu con i grandi dello sport" organizzate da Df Sport Specialist. Con l’evento di venerdì 13 marzo alle ore 20,45, organizzato in collaborazione con il Cai Piacenza, si riprende il filo degli incontri con i grandi dello sport. Il primo appuntamento è con Marco Milanese, alpinista per passione e guida alpina per professione, che presenta una serata dal titolo "Climb up & Fly down", un viaggio verticale in tutte le direzioni. Marco Milanese ha aperto vie di arrampicata su roccia, ghiaccio e con gli sci ha sceso nuovi canali. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Articoli correlati

"Sushi & Guitars": una serata di fusion all you can eat con concerto acustico dal vivoMusica dal vivo e sapori d’Oriente si incontrano mercoledì 4 marzo da Edo Sushi Ravenna.

"Insieme in cordata per Marco". Amici e famiglia ricordano l’alpinista. Lezioni sulla sicurezza e beneficenzaPONTEDERA Una data da segnare sul calendario per amici e conoscenti di Marco Stagi, il 34enne di Santa Maria a Monte che lo scorso agosto ha perso la...