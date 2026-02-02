I Marines sviluppano HANX un drone stealth costruito in loco per dominare le operazioni aeree in tempo reale

I Marines degli Stati Uniti hanno approvato ufficialmente HANX, un drone stealth realizzato interamente con la stampa 3D nel loro stabilimento. È il primo di questo tipo, progettato e prodotto sul posto, e sarà usato per operazioni aeree in tempo reale. La decisione segna un passo avanti per la produzione militare veloce e più autonoma.

Il Corpo dei Marines degli Stati Uniti ha ufficialmente approvato HANX, il primo drone militare interamente progettato e prodotto in loco tramite stampa 3D, in conformità con le rigorose normative del National Defense Authorization Act. Il sistema, sviluppato all'interno del 2nd Maintenance Battalion presso il Marine Expeditionary Force Innovation Campus, rappresenta un punto di svolta strategico per l'armamento aereo leggero delle forze armate americane. L'approvazione, avvenuta nel febbraio 2026, segna l'avvio di una nuova era in cui le unità operative possono produrre in tempo reale attrezzature avanzate direttamente sul campo, senza dipendere da catene di approvvigionamento esterne o da fornitori terzi.

