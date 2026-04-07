Nel cuore della Magnifica Terra, una grande folla ha assistito alla tradizionale sfilata dei Pasquali, resa ancora più vivace dal clima soleggiato e caldo della giornata. Il reparto Buglio si è distinto come il più apprezzato dalla platea, contribuendo a creare un’atmosfera di festa e allegria. La manifestazione, che si svolge ogni anno durante il periodo pasquale, ha attirato numerosi spettatori lungo il percorso.

Bagno di folla per i Pasquali. Favorita dalla splendida giornata primaverile, con sole cocente e temperature sopra la media, la sfilata ha incendiato l’atmosfera di Pasqua della Magnifica Terra. In migliaia si sono riversati lungo le strade del centro, con via Roma congestionata, dove i famosissimi Pasquali, le portantine allegoriche in legno a tema religioso, sono stati trasportati dai bormini dei vari rioni (chiamtai reparti) fino alla centralissima piazza del Kuerc, dove sono stati benedetti e messi in mostra. La tradizione più antica di Bormio, che risale al 1600, coinvolge ogni anno una gran fetta della popolazione. Grandi e piccini, partecipano alla festa popolare. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Una folla per i Pasquali. Primeggia il reparto Buglio

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