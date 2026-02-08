Ruggi negato il reparto femminile a una paziente trans

La storia di Iolanda, una donna transgender di Salerno, ha fatto scoppiare il caso. La paziente ha richiesto un ricovero ospedaliero, ma le è stato negato il reparto femminile. La situazione ha spinto il Presidente della Regione Campania, Roberto Fico, a intervenire di persona per risolvere la questione e garantire i diritti della donna.

Il caso di Iolanda, una donna transgender di Salerno, ha messo in luce una grave lacuna nell'accoglienza sanitaria e ha richiesto l'intervento diretto del Presidente della Regione Campania, Roberto Fico, per garantire il suo diritto al ricovero ospedaliero. La vicenda, che si è consumata presso l'Ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona, ha visto la paziente, dopo sei giorni di attesa su una barella del Pronto Soccorso, inizialmente indirizzata al reparto maschile, in una stanza condivisa con altri cinque uomini, a causa del suo sesso biologico. Un episodio che ha scatenato un'ondata di indignazione e una mobilitazione a tutela dei diritti della comunità LGBTQIA+.

