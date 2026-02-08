Questa notte, al Levi’s Stadium di Santa Clara, si gioca l’atteso Super Bowl tra New England e Seattle. Le due squadre scenderanno in campo alle 00:30 ora italiana, pronte a contendersi il titolo più ambito della stagione. È una sfida tra due delle migliori formazioni della lega, con le rispettive formazioni che si preparano a darsi battaglia in una notte che promette spettacolo.

Chi lo vince il Super Bowl 60? Al Levi’s Stadium di Santa Clara, California, dalla mezzanotte e mezza italiana si sfideranno New England Patriots e Seattle Seahawks. La squadra di Boston insegue il settimo trionfo, quella della costa pacifica il secondo. La partita che tiene l’America incollata alla tv - la visione è estesa a oltre 127 milioni di spettatori - sarà trasmessa in Italia in diretta streaming da Dazn con telecronaca di Matteo Gandini e Roberto Gotta. Seattle è favorita dai bookmakers di 4.5 punti, insomma parte in vantaggio, ma non con chissà quale margine. Entrambe le squadre hanno chiuso la stagione regolare 14-3 di record e il Super Bowl è partita che fa storia a sé. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Nfl Super Bowl, il confronto reparto per reparto tra New England e Seattle

Approfondimenti su Super Bowl Nfl

Il Super Bowl LX vedrà affrontarsi i New England Patriots e i Seattle Seahawks, due delle squadre più competitive della stagione NFL.

Il Super Bowl LX si terrà quest’anno e vedrà affrontarsi i New England Patriots e i Seattle Seahawks.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Seattle Seahawks vs New England Patriots | Super Bowl Game Preview

Ultime notizie su Super Bowl Nfl

Argomenti discussi: Super Bowl 2026, quando si gioca la finale e dove vederlo in tv; Superbowl, oltre un miliardo di introiti, show e tifo: tutta l'America si ferma; Perché i giocatori di Seattle hanno la maglia dell'Inter prima del Super Bowl?; L’Inter al Super Bowl con la Legend di NFL Cliff Avril.

Super Bowl 2026, stanotte la finale tra New England Patriots e Seattle Seahawks: dove vederla in tv, orario, inno e Halftime ShowC’è una notte, ogni anno, in cui lo sport smette di essere soltanto competizione e diventa racconto collettivo. È la notte del Super Bowl, l’evento capace di unire milioni di persone davanti allo stes ... corrieredellumbria.it

Il commissario della NFL difende Bad Bunny: «Il suo show unirà il Paese»Stasera sarà il primo artista a esibirsi interamente in lingua spagnola all'halftime show del Super Bowl, decisione criticata dalla destra MAGA ... rollingstone.it

Nickelodeon in Italiano. . Noi conosciamo un altro Bunny che ci incanterebbe all'halftime show del Super Bowl #NFL #NFLSlimetime #IThunderman facebook

L’Inter al Super Bowl con la Legend di @NFL Cliff Avril bit.ly/4a4Gk8z x.com