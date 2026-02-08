Incidente in Valsassina | soccorsi urgenti lungo la Sp62

Sono state chiamate le ambulanze dopo un incidente sulla Sp62 in Valsassina. Sei persone sono rimaste coinvolte, tra cui tre minorenni. L’incidente si è verificato alle 14, e sul posto sono arrivati subito i soccorsi. I vigili del fuoco stanno lavorando per estrarre eventuali feriti e mettere in sicurezza la zona. Non ci sono ancora dettagli sulle condizioni delle persone coinvolte.

Incidente stradale con sei persone coinvolte tra cui tre minorenni in Valsassina. Lo schianto tra auto è avvenuto alle ore 14.45 di oggi, domenica 8 febbraio, lungo la Strada provinciale 62, nel territorio comunale di Pasturo. Ancora frammentarie le informazioni sull'accaduto. Intervento in forze.

