In due città diverse, Roma e Atene, sono state segnalate esplosioni collegate da un simbolismo comune: il filo rosso e nero, colori associati agli anarchici. Le autorità hanno confermato che le bombe sono state fatte esplodere in nome di

Bombe nel nome di "Sara e Sandrone" in un filo rosso e nero - questi colori amati dagli anarchici - che unisce Roma e Atene. La guerra della galassia della "A" cerchiata agli Stati e all'autorità continua nel nome dei due militanti uccisi dall'esplosivo che stavano maneggiando nel casale abbandonato del parco degli Acquedotti, nella notte tra il 19 e il 20 marzo. Un attentato incendiario compiuto in Grecia nei giorni scorsi è stato infatti rivendicato dai Nuclei di Azione Diretta e in particolare dal "Nucleo Alessandro MercoglianoSara Ardizzone". Gli anarchici greci hanno preso di mira l'edificio dove abitano il preside del Politecnico di Atene, Panayiotis Tsanakas, e un agente della polizia antisommossa. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Una bomba in nome di Sara e Sandrone. Da Roma ad Atene anarchici in guerra

Anarchici morti a Roma, domenica la commemorazione al parco degli Acquedotti: “Sara e Sandrone nel cuore”Appuntamento domenica 29 marzo al Tuscolano per omaggiare Sara Ardizzone e Alessandro Mercogliano morti nell'esplosione di un bomba al Parco degli...

Due anarchici morti nel crollo di un casolare a Roma: «Preparavano una bomba». Chi erano Alessandro Mercogliano e Sara Ardizzone: cosa è successoSono Alessandro Mercogliano, 53 anni, e Sara Ardizzone, le vittime del crollo di un casolare abbandonato nel Parco degli Acquedotti, a Roma, dopo...

Argomenti più discussi: Bombe anarchiche nel nome di Sara e Sandro, quel filo nero tra Roma e Atene: si indaga sui legami; Molotov ad Atene, gli anarchici rivendicano l’azione a nome di Mercogliano e Ardizzone; Tomonaga, memorie di un sopravvissuto: La mia Nagasaki sarà l’ultima città colpita da un’atomica? -; Che Sandro e Sara illuminino sempre il nostro cammino. La replica degli anarchici ai fermi di polizia.

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Rimettersi in forma dopo Pasqua, la nutrizionista: “No a digiuni estremi” @Sara Cordara - facebook.com facebook

Sara Cordara, nutrizionista al Centro di Medicina Preventiva e dello Sport all'Università di Torino: “La dieta non va vissuta come una punizione” x.com