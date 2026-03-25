Anarchici morti a Roma domenica la commemorazione al parco degli Acquedotti | Sara e Sandrone nel cuore

Domenica 29 marzo si terrà una cerimonia nel parco degli Acquedotti per ricordare due anarchici deceduti in un incidente avvenuto durante un'esplosione. L'evento si svolgerà nel quartiere Tuscolano, dove amici e sostenitori si riuniranno per rendere omaggio a Sara Ardizzone e Alessandro Mercogliano, le cui vite sono state interrotte in modo improvviso. La commemorazione è prevista nel pomeriggio.