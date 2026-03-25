Anarchici morti a Roma domenica la commemorazione al parco degli Acquedotti | Sara e Sandrone nel cuore

Da fanpage.it 25 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 29 marzo si terrà una cerimonia nel parco degli Acquedotti per ricordare due anarchici deceduti in un incidente avvenuto durante un'esplosione. L'evento si svolgerà nel quartiere Tuscolano, dove amici e sostenitori si riuniranno per rendere omaggio a Sara Ardizzone e Alessandro Mercogliano, le cui vite sono state interrotte in modo improvviso. La commemorazione è prevista nel pomeriggio.

Appuntamento domenica 29 marzo al Tuscolano per omaggiare Sara Ardizzone e Alessandro Mercogliano morti nell'esplosione di un bomba al Parco degli Acquedotti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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