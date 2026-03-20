Due anarchici morti nel crollo di un casolare a Roma | Preparavano una bomba Chi erano Alessandro Mercogliano e Sara Ardizzone | cosa è successo

Due persone sono morte nel crollo di un casolare abbandonato nel Parco degli Acquedotti a Roma. Le vittime sono Alessandro Mercogliano, di 53 anni, e Sara Ardizzone. Secondo le prime ricostruzioni, i due stavano preparando una bomba al momento dell’esplosione che ha causato il crollo dell’edificio. La polizia ha avviato le indagini per chiarire quanto accaduto.

Sono Alessandro Mercogliano, 53 anni, e Sara Ardizzone, le vittime del crollo di un casolare abbandonato nel Parco degli Acquedotti, a Roma, dopo un’esplosione. Entrambi erano legati all’area anarchica e in particolare al cosiddetto “gruppo Alfredo Cospito “. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i due si trovavano all’interno della struttura, il Casale del Sellaretto, giovedì sera per confezionare un ordigno artigianale in vista di un attentato, la cui natura non è ancora stata chiarita. L’esplosione avrebbe sollevato il tetto dell’edificio, provocandone poi il cedimento. Per arrivare all’identificazione delle due vittime sarebbero stati utili anche i tatuaggi presenti sui corpi. 🔗 Leggi su Open.online

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