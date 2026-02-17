Un viaggio culinario alla riscoperta dei sensi in collaborazione con l' Unione italiana ciechi arriva la cena al buio

Taratatà, le pagelle: Sangiorgi distrugge Annalisa con lo yodel (2), D'Alessio sciopera? (5), le serenate di Amoroso alla sua Penelope (8) Cosa accade ai nostri sensi quando la vista, il senso che più ci condiziona, viene improvvisamente a mancare? Per rispondere a questa domanda e per abbattere le barriere del pregiudizio, l’agriturismo Corte San Ruffillo presenta la "Cena al Buio", un evento realizzato in stretta collaborazione con l’Unione Ciechi locale. "La scelta di organizzare questa serata nasce da una motivazione intima - si legge in una nota degli organizzatori -. Un omaggio al nonno paterno, rimasto cieco dall'età di 25 anni.🔗 Leggi su Forlitoday.it

Un’esperienza artistica accessibile a tutti, che coinvolge non solo la vista ma anche il tatto e l’udito.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: È online il ricettario ufficiale di L’Artusi senza confini!; Wine Masterclasses - Atelier Moessmer; Firenze è la nuova Capitale Gastronomica d’Italia 2026, un riconoscimento speciale; FOODNETWORK: un viaggio tra i sapori della Sicilia con GIUSI BATTAGLIA in GIUSINA IN CUCINA.

Il viaggio culinario della chef Chiara Pavan a Catania: l'arancinO al ragù, il cedro con il sale e l'iris alla cremaLa chef è stata avvista a Catania e sui social ha raccontato il suo viaggio culinario alla scoperta delle prelibatezze della città. « Quattro cibi siciliani che ho provato a Catania: l’arancino al ... lasicilia.it

Scarica il ricettario de L’Artusi senza Confini di Surgital: un viaggio culinario tra cultureScopri L’Artusi senza Confini, il ricettario gratuito di Surgital che celebra la cucina italiana con ricette creative da tutto il mondo. italiangourmet.it

Viaggio istituzionale a Trieste per rinnovare la memoria del dramma delle Foibe. Ampliato il Protocollo d’Intesa con l’Unione degli Istriani In prossimità del Giorno del Ricordo - che si celebrerà nella mattinata di domani 10 febbraio presso il giardino dedicato al facebook