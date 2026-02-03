La Ferrovia Vigezzina-Centovalli corre verso la primavera tra magici panorami e sapori

La ferrovia Vigezzina-Centovalli si prepara a vivere la primavera, portando passeggeri tra paesaggi sorprendenti e sapori locali. L’inverno ha lasciato le sue tracce: vallate innevate, luci calde e silenzi che solo il lento passaggio dei treni rompe. Ora, con l’arrivo della stagione più mite, il treno riprende il suo viaggio tra montagne e boschi, offrendo un modo suggestivo per scoprire il territorio.

L'inverno sulle Alpi ha un fascino speciale, fatto di vallate innevate, luci morbide e silenzi interrotti solo dal lento avanzare dei treni. In questo scenario da cartolina si inseriscono le nuove proposte della Ferrovia Vigezzina-Centovalli, che fino alla fine della stagione fredda invita a.

