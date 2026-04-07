Un viaggio alla riscoperta dell' Archivio di Stato insieme agli studiosi Maurizio Abati e Valeria Beltrame

Un nuovo incontro del ciclo “Malatestiana e dintorni” si svolge presso la Biblioteca Malatestiana di Cesena, promosso dagli Amici della Biblioteca per approfondire il patrimonio storico e artistico locale. Questa volta, la discussione si concentra sull’Archivio di Stato, con la partecipazione degli studiosi Maurizio Abati e Valeria Beltrame. L’evento mira a offrire ai presenti una panoramica sui documenti e le collezioni conservate all’interno dell’archivio.

Nuovo appuntamento con il ciclo di incontri “Malatestiana e dintorni”, promosso dagli Amici della Biblioteca Malatestiana per favorire la conoscenza del patrimonio storico e artistico di Cesena. Giovedì 9 aprile, alle 16.30, in Sala Lignea della Biblioteca Malatestiana, gli studiosi Maurizio Abati e Valeria Beltrame terranno una conferenza dal titolo "Un tesoro di carta - Alla scoperta dell'Archivio di Stato di Cesena". Oltre ad offrire una panoramica sulle tipologie di documenti conservati nell’archivio, i due relatori parleranno di alcune scoperte effettuate in tempi recenti, fra cui spicca un cospicuo fondo notarile (circa 140 faldoni) risalente al periodo che va dal ‘400 al ’500. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it Leggi anche: Tre studiosi rileggono il messaggio francescano: Bergamo apre le porte alla riscoperta del Cantico delle Creature Dalla bancarella in Umbria all'Archivio di Stato: il lungo viaggio del manoscritto rubatoI Carabinieri del Nucleo TPC di Perugia recuperano un codice del XVI secolo sottratto all'Archivio di Salerno. Temi più discussi: Roma eventi weekend. Musei gratuiti, Cirque du Soleil al palazzo dello Sport e i tanti appuntamenti per Pasqua; Varese - GRANDE SUCCESSO PER LA DANZA IN ROSA: SUL PALCO LA FEMMINILITA; Marco Bellocchio e incontri d'autore; Così l'arte di Ennio Calabria conquistò la Bulgaria. Un tesoro nascosto tra le carte: viaggio nell’Archivio di Stato di CesenaGiovedì 9 aprile alla Biblioteca Malatestiana una conferenza per scoprire documenti, curiosità e recenti ritrovamenti ... forli24ore.it Archivio di Stato di Napoli, via a Dialoghi sonoriDialoghi Sonori si propone non solo come un evento culturale, ma anche come un'occasione per riscoprire storie, suoni e memorie della città di Napoli e del suo territorio. In un ambiente suggestivo ... ilmattino.it All’Archivio di Stato di Roma il racconto del magistrato ucciso cinquant’anni fa da Ordine nuovo attraverso pannelli esplicativi, foto, documenti, giornali: per una memoria che ci mantenga sempre vigili - facebook.com facebook