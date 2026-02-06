Fratelli d’Italia e Pd rallentano nel sondaggio Vannacci con 1,6% nella prima prova

Il primo sondaggio della campagna elettorale mostra una frenata per Fratelli d’Italia e il Pd, che perdono terreno rispetto alle precedenti rilevazioni. Nella prima prova, il generale Vannacci ottiene un 1,6%, segnando il suo debutto nel panorama politico. I numeri indicano che la corsa si fa più incerta e che le forze tradizionali devono fare i conti con nuovi protagonisti e cambi di consenso.

**Fratelli d’Italia e il Pd rallentano, Vannacci debutta con 1,6% nella prima prova del sondaggio** Il primo sondaggio ufficiale della campagna elettorale, realizzato per Porta a Porta da Alessandra Ghisleri dell’Istituto Only Numbers, mette in luce una nuova dinamica nel panorama politico italiano. Le forze di centrodestra, con Fratelli d’Italia e il Pd, sembrano aver perso velocità rispetto alla precedente rilevazione del 12 gennaio, mentre il Movimento 5 Stelle guadagna terreno. E ancora, il partito di Roberto Vannacci, Futuro Nazionale, entra in campo con un risultato sorprendente: 1,6% delle intenzioni di voto.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

