Tutto quello che succederà nella prossima puntata di Un Posto al Sole, la soap partenopea in onda dal lunedì al venerdì alle 20. 50 su Rai Tre Nuovo appuntamento alle 20.50 su Rai Tre con Un Posto al Sole, la soap italiana che tiene compagnia ai telespettatori da trent'anni. Nell' episodio di mercoledì 8 aprile il rapporto tra Ferri e la figlia Cristina si incrinerà ancora di più, dopo la disastrosa festa di Pasquetta a Palazzo Palladini. L'attenzione sarà poi puntata anche su un altro rapporto genitoriale, perché Bice mostrerà il suo lato più debole Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata della serie partenopea, in onda dal lunedì al venerdì sulla terza rete Rai. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Un Posto al Sole, anticipazioni 8 aprile: cresce la tensione tra Roberto e Cristina

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«Quando siamo arrivati sul posto c’erano ancora cento persone sulla superficie del lago con il ghiaccio che si scioglieva: il rischio era altissimo. Da un lato può far sorridere, ma dall'altro ci sarebbe da dire: siete matti Fa cadere le braccia». Simon Feichter, 39 - facebook.com facebook