Il 16 marzo 2026, va in onda un nuovo episodio di Un posto al sole, la soap di Rai 3 arrivata alla sua centesima stagione. Nella puntata, si svolge un confronto teso tra Roberto e Cristina, protagonisti delle vicende quotidiane della cittadina. La serie, in onda dal 1996, resta tra le preferite del pubblico italiano, mantenendo alta l’attenzione sugli sviluppi delle sue trame.

Torna l’appuntamento del lunedì sera con Un posto al sole, la storica soap di Rai 3 che accompagna il pubblico dal 1996 e continua a essere uno dei titoli più amati della rete. Alle 20.50 ritroviamo i protagonisti della serie ambientata a Napoli, città che fa da cornice alle storie girate e prodotte da Rai Fiction, Fremantle e dal Centro di Produzione Rai partenopeo. Ecco le anticipazioni di lunedì 16 marzo 2026. Nella puntata precedente del 13 marzo 2026. Nella puntata di venerdì 13 marzo abbiamo lasciato i protagonisti di Un posto al sole così. Manuela è sempre più agitata per i preparativi dell’imminente matrimonio, mentre una persona che sembra conoscere molto bene le gemelle Cirillo prova a riavvicinarsi alle loro vite. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Un posto al sole, le anticipazioni del 16 marzo 2026: confronto teso tra Roberto e Cristina

