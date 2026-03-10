Un Posto al Sole anticipazioni al 20 marzo | acceso confronto tra Roberto e Cristina

Nelle anticipazioni di Un Posto al Sole dal 16 al 20 marzo, si segnala un intenso confronto tra Roberto e Cristina che porterà l’uomo a cercare Greta. La scena si svolge nel corso di questa settimana, evidenziando un momento di tensione tra i personaggi principali. Nessuna altra informazione sulle conseguenze o motivazioni di questo confronto viene fornita.

Un Posto al Sole, anticipazioni dal 16 al 20 marzo. Un acceso confronto tra Roberto e Cristina spingerà l’uomo a mettersi in contatto con Greta. L’amicizia tra Teo e Cristina diventa sempre più forte, ma allo stesso tempo crescono anche le preoccupazioni. Un acceso confronto tra Roberto e Cristina, sotto lo sguardo impotente di Marina, spingerà l’uomo a mettersi in contatto con Greta, che sembra custodire un mistero. Nel frattempo, mentre si avvicina il grande giorno in cui Manuela si laureerà e sposerà Niko, la ragazza trascorre momenti piacevoli con Maurizio, continuano le anticipazioni di Un Posto al Sole. Intanto Massaro ricontatta Mariella per provare a spiegare il suo comportamento: lei appare colpita dalle sue parole, ma Sasà resta convinto che Sergio abbia messo in scena una recita inaccettabile. 🔗 Leggi su 2anews.it

