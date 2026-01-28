Le persone al centro Start Romagna prosegue il percorso sul welfare aziendale | prorogato lo Sportello di ascolto

Le aziende di Start Romagna continuano a lavorare sul benessere dei loro dipendenti. Dopo il successo iniziale, lo sportello di ascolto dedicato al welfare aziendale viene prorogato, dando a lavoratori e aziende più tempo per confrontarsi e trovare soluzioni. I responsabili spiegano che i dipendenti sono il motore delle aziende, perché sono loro a far girare servizi, competenze e relazioni. La novità mira a rafforzare il sostegno, anche durante questo periodo, e a mantenere al centro le persone che ogni giorno contribuiscono al successo delle imprese.

L'iniziativa offre uno spazio riservato e protetto dedicato ai dipendenti che vivono momenti di complessità personale o professionale e desiderano ritrovare chiarezza ed equilibrio "I dipendenti sono il vero motore dell'azienda che mette in movimento i servizi, le competenze e le relazioni. Prendersi cura di questo motore significa investire nella qualità del lavoro, nel clima interno e nella capacità dell'azienda di guardare al futuro". È da questa consapevolezza che Start Romagna ha attivato dalla scorsa estate lo Sportello di ascolto e, sulla base dei buoni riscontri ottenuti dall'iniziativa, ne ha recentemente predisposto la proroga fino a luglio.

