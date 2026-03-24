Un uomo di 54 anni, senza abbonamento attivo, è stato arrestato a Catania dopo aver cercato di allenarsi in una palestra. Durante l’accesso, ha aggredito il personale e gli agenti di polizia intervenuti. L’uomo ha anche danneggiato una parete della struttura, sfondandola. La vicenda si è conclusa con l’arresto da parte delle forze dell’ordine.

È stato arrestato un 54enne originario di Modena dopo aver aggredito il personale di una palestra e gli agenti della Polizia di Stato intervenuti sul posto. L’uomo, che aveva l’abbonamento scaduto, ha insistito per allenarsi comunque, scatenando una serie di episodi culminati con la resistenza e l’aggressione a pubblico ufficiale, oltre al danneggiamento di beni dello Stato. I fatti sono avvenuti a Catania, in via Scammacca. La ricostruzione dei fatti secondo la Polizia di Stato Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato quando il 54enne si è presentato in una palestra di via Scammacca a Catania, pretendendo di accedere alla sala pesi nonostante l’abbonamento fosse scaduto. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - 54enne senza abbonamento va in palestra a Catania e pretende di allenarsi, poi sfonda una parete: arrestato

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