Brigante se more! il nuovo libro di Arenare | la memoria del sud tra storia e cultura
Recuperare la memoria per comprendere il presente. È questo l’obiettivo di Brigante se more!, il libro di Valerio Arenare, che affronta il fenomeno del brigantaggio postunitario non soltanto come fatto storico, ma come autentica espressione culturale e identitaria del Mezzogiorno. Attraverso una.🔗 Leggi su Salernotoday.it
"Il primo brigante": a Spazio Cultura la presentazione del libro di Vito Lo ScrudatoVenerdì 23 gennaio alle ore 17:30, presso Spazio Cultura Libreria Macaione a Palermo, si terrà la presentazione del libro di Vito Lo Scrudato,
Leggi anche: Le ossa dimenticate del brigante di Romagna: un test per capire se è davvero il Passatore (e se tra i suoi eredi c’è la Carrà)
Bennato racconta 'Brigante se more' - Esce il 7 ottobre il libro di Eugenio Bennato 'Brigante se more', pubblicato da Coniglio editore. lagazzettadelmezzogiorno.it
Il Brigante Anima Campagnese. Il Brigante Anima Campagnese · Original audio. - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.