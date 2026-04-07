Un incendio a Brusio ferma il Trenino Rosso del Bernina

Oggi a Brusio, nella zona di Campascio, si è sviluppato un incendio che ha interessato un'area di circa due chilometri quadrati. L'incendio è scoppiato durante una bruciatura autorizzata di scarti di legname, ma le fiamme sono sfuggite al controllo. La situazione ha causato l’interruzione del Trenino Rosso del Bernina, che collega diverse località della regione. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area.

Un incendio è divampato nella giornata di oggi a Brusio in zona Campascio. Il rogo si è propagato per circa due chilometri quadrati dopo che le fiamme sono sfuggite al controllo nel corso di una bruciatura autorizzata di scarti di legname. A causa dell'incendio è stata interrotta la circolazione del Trenino Rosso del Bernina tra Tirano e Poschiavo. SondrioToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it Incendio in casa, i vigili del fuoco salvano un uomo svenuto per il fumo: soccorso in codice rossoI vigili del fuoco hanno salvato la vita di un uomo svenuto in casa per il fumo denso di un incendio alla Borghesiana. Troppo brusìo al funerale. Il parroco redarguisce. E scoppia il casoTroppo brusio tra i presenti fuori dalla chiesa e al cimitero, il parroco li redarguisce. Argomenti più discussi: Un incendio a Brusio ferma il Trenino Rosso del Bernina; GR: incendio a Brusio, fuoco sfuggito in zona Campascio; GR: incendio a Brusio, fuoco sfuggito in zona Campascio. Trenino rosso del Bernina UNESCO La prima domenica di ogni mese, sconti incredibili per famiglie. facebook