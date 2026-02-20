Incendio in casa i vigili del fuoco salvano un uomo svenuto per il fumo | soccorso in codice rosso

Un incendio nella zona della Borghesiana ha causato l’intossicazione da fumo di un uomo, che si è sentito male e ha perso conoscenza. I vigili del fuoco sono intervenuti rapidamente, riuscendo a spegnere le fiamme e a estrarre il residente dall’abitazione. L’uomo è stato soccorso in codice rosso e trasportato in ospedale per le cure necessarie. L’incendio ha provocato danni alla casa, mentre le cause dell’incendio sono ancora da chiarire. La vicenda ha attirato l’attenzione dei vicini, preoccupati per la sicurezza.