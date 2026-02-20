Incendio in casa i vigili del fuoco salvano un uomo svenuto per il fumo | soccorso in codice rosso
Un incendio nella zona della Borghesiana ha causato l’intossicazione da fumo di un uomo, che si è sentito male e ha perso conoscenza. I vigili del fuoco sono intervenuti rapidamente, riuscendo a spegnere le fiamme e a estrarre il residente dall’abitazione. L’uomo è stato soccorso in codice rosso e trasportato in ospedale per le cure necessarie. L’incendio ha provocato danni alla casa, mentre le cause dell’incendio sono ancora da chiarire. La vicenda ha attirato l’attenzione dei vicini, preoccupati per la sicurezza.
I vigili del fuoco hanno salvato la vita di un uomo svenuto in casa per il fumo denso di un incendio alla Borghesiana. Soccorso in codice rosso e trasportato in ospedale.🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Incendio nell'appartamento all'ultimo piano: il rogo domato dai vigili del fuoco che salvano anche un gatto intossicato dal fumo
Leggi anche: Fiamme sul tetto di casa, uomo ustionato: soccorso in codice rossoLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Incendio distrugge una casa a Saint-Rhémy-en-Bosses: al via una raccolta fondi per la famiglia Ronc; Carbonia, scoppia un incendio nel garage e le fiamme raggiungono una casa: vigili del fuoco al lavoro; Canna fumaria in fiamme: vigili del fuoco in azione alla Casa del Rugby; Incendio alla Casa del Rugby di Sondrio: tetto in fiamme.
Incendio in casa, i vigili del fuoco salvano un uomo svenuto per il fumo: soccorso in codice rossoI vigili del fuoco hanno salvato la vita di un uomo svenuto in casa per il fumo denso di un incendio alla Borghesiana ... fanpage.it
Incendio in casa, muoiono la figlia corre dalla mamma ma muore anche lei: è una tragediaUn tragico incendio a Cerea ha causato la morte di due donne, madre e figlia. Le indagini sulle cause dell'incendio sono in corso. Scopri di più sulla trag ... bigodino.it
FIAMME E FUMO DA UNA CASA | Scoppia un incendio nel seminterrato -> https://www.nordest24.it/incendio-seminterrato-vigili-fuoco - facebook.com facebook
Barletta, incendio in un appartamento: salvata dai vigili del fuoco una 81enne sola in casa x.com