Durante un funerale nella chiesa di Sabbioncello San Pietro, frazione di Copparo, si è verificato un momento di tensione quando il parroco ha richiamato l’attenzione sui presenti, accusandoli di eccessivo brusio. La scena ha suscitato attenzione tra i partecipanti e nelle vicinanze, evidenziando come comportamenti inappropriati possano disturbare un momento di raccoglimento e rispetto.

Troppo brusio tra i presenti fuori dalla chiesa e al cimitero, il parroco li redarguisce. Il contesto è durante una funzione funebre nella chiesa di Sabbioncello San Pietro, frazione dei Copparo. Una querelle di paese, sia chiaro, che mette al centro un fatto tra un parroco e alcuni cittadini, dove sicuramente l’auspicio è quello di un razionale confronto tra le parti per il bene della piccola comunità. Un momento di commozione collettiva molto partecipata, con la chiesa di Sabbioncello piena e altre persone fuori dal sagrato. A celebrare i funerali don Gino Boattin. Il fatto si sarebbe verificato all’uscita del parroco per accompagnare il feretro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Troppo brusìo al funerale. Il parroco redarguisce. E scoppia il caso

Leggi anche: “Incontrerà Gesù e magari troverà un difetto anche a lui”: l’omelia del parroco durante il funerale di Pietrangeli

In Coppa d’Africa scoppia il caso Coulibaly: botta e risposta al veleno tra il Sassuolo e il MaliDurante la Coppa d'Africa, si è acceso un confronto tra Woyo Coulibaly, il suo ct maliano e il Sassuolo.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Troppo brusìo al funerale. Il parroco redarguisce. E scoppia il caso.

- Tutto rinviato - Salta la Brusavecia ad Adria, troppo vento : sarebbe pericoloso. Da fissare la data per il recupero. #adria #brusavecia #maltempo - facebook.com facebook