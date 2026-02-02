Giulio Regeni - Tutto il male del mondo non è un documentario facile da guardare ma va visto

Giulio Regeni - Tutto il male del mond o, che arriva al cinema il 2, 3 e 4 febbraio, ci porta in un'oscurità impossibile da dimenticare. Perché la ricostruzione dell’uccisione del ricercatore italiano in Egitto, la lunga lista delle torture subite, gli inciampi delle indagini rendono la visione molto difficile da digerire. Il film, però, vale la pena di essere visto non solo per l’attenta ricostruzione dei fatti che molti di noi non ricordano nei dettagli. Ma anche per la scelta stilistica precisa del regista che, con l’inserimento di luoghi, azioni e immagini quotidiane per lo più notturne del Cairo, aggiungono senso alla vicenda, la inquadrano in una determinata situazione culturale, sociale e politica. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

A dieci anni dalla scomparsa di Giulio Regeni, il suo caso rimane un punto di riflessione importante sulla giustizia e i diritti umani.

Questo documentario offre un’analisi approfondita della vita e delle circostanze che hanno portato alla tragica scomparsa di Giulio Regeni, evidenziando gli aspetti più significativi della sua storia e delle indagini.

Il 3 febbraio 2016, il corpo di Giulio Regeni viene ritrovato senza vita nei pressi del Cairo. I segni delle torture sono evidenti e incompatibili con le prime versioni fornite dalle autorità egiziane. Fin dalle prime ore, mentre il corpo parla con chiarezza, iniziano i d facebook

Potrà riprendere il processo per l’omicidio di Giulio Regeni, che si era fermato a ottobre x.com