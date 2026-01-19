Giulio Regeni | a Lecce in anteprima il documentario per fare luce sulla verità
A dieci anni dalla scomparsa di Giulio Regeni, Lecce ospita in anteprima un documentario dedicato a fare luce sulla sua vicenda. L’evento, che si svolge in un contesto di impegno civile, mira a mantenere viva la memoria e la ricerca della verità su una delle vicende più significative degli ultimi anni. Un’occasione per riflettere sull’importanza della giustizia e della trasparenza.
LECCE – A dieci anni dalla tragica scomparsa di Giulio Regeni, la città di Lecce si conferma in prima linea nella richiesta di giustizia ospitando un evento cinematografico di forte impatto civile. Lunedì 26 gennaio alle 20,30, il cinema DB d’Essai proietterà il documentario “Giulio Regeni –.🔗 Leggi su Lecceprima.it
