Riparte Innamorati della musica | il programma completo degli eventi dell' edizione 2026

Riparte anche quest’anno “Innamorati della musica”, la rassegna organizzata dall’Associazione Igor Stravinsky. Per tutto febbraio, appassionati e curiosi potranno partecipare a concerti, incontri e momenti di musica classica, come da tradizione. La novità di quest’anno, oltre ai soliti eventi, sarà la presenza di alcuni ospiti speciali e nuove iniziative pensate per coinvolgere ancora di più il pubblico. L’edizione 2026 promette di confermare il successo di sempre e di regalare emozioni a chi ama la musica colta.

Come tutti gli anni il mese di febbraio l’Associazione Igor Stravinsky riproporrà agli appassionati della Musica colta la trentennale rassegna dal titolo “Innamorati della Musica”.L’edizione 2026 sarà ricca di nuove proposte musicali e culturali e sarà dedicata al 30° anniversario.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Approfondimenti su Innamorati Della Musica Giorno della Memoria 2026 a Torino: il programma completo delle celebrazioni e degli eventi Il Giorno della Memoria 2026 a Torino si presenta con un programma vario e articolato, dedicato alla memoria delle vittime dell’Olocausto. Giorno della Memoria 2026 a Torino e in provincia: il programma completo delle celebrazioni e degli eventi Il Giorno della Memoria 2026 a Torino e provincia si presenta con un programma articolato di eventi e iniziative, dedicati alla riflessione e alla memoria delle vittime dell'Olocausto. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Innamorati Della Musica Ritorna Innamorati della musica nel segno di Verdi e San FrancescoCome tutti gli anni, ritorna nel mese di febbraio, promossa dall’Associazione Igor Stravinsky, la trentennale rassegna dal titolo Innamorati della Musica. L’edizione 2026 sarà ricca di nuove propost ... corriereirpinia.it Riparte la gara facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.