Umbria appuntamento con la Cicloturistica del Lupo | il percorso

A Gubbio si avvicina la Cicloturistica del Lupo, evento che vede coinvolti numerosi appassionati di bici provenienti dalla regione e oltre. La manifestazione prevede un percorso che attraversa diverse zone dell’Umbria, con tappe dedicate alla scoperta del territorio. L’obiettivo è promuovere il cicloturismo e valorizzare le aree interessate, senza coinvolgimento di enti pubblici o sponsor. La giornata si svolgerà nel rispetto delle normative vigenti.

Gubbio si appresta a diventare il cuore pulsante del cicloturismo umbro con la Cicloturistica del Lupo, una manifestazione che unisce sport, spiritualità e valorizzazione territoriale. L’evento, in programma domenica 12 aprile, fa parte di un circuito capace di collegare i borghi più suggestivi della regione seguendo idealmente le orme di san Francesco: si tratta di Pedalando l’Umbria di Francesco, un progetto che nel 2026, anno dell’Ottavo centenario della morte del santo, assume un significato ancora più profondo e suggestivo. Il nome della manifestazione richiama esplicitamente l’episodio cardine del francescanesimo eugubino, le cui radici affondano presso la Chiesa di Santa Maria della Vittoria, nota a tutti come la Vittorina. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it Umbria cicloturistica: 230 km di itinerari tra borghi e paesaggi, un piano per rilanciare l’economia locale.Perugia in Bicicletta: Un Progetto da 230 km per Rilanciare il Turismo nell’Umbria Interna Palazzo dei Priori ha dato il via libera a un ambizioso... Fiaccola Olimpica attraversa il Lecchese: appuntamento domenica con i momenti clou del percorso tra paesi e piazze.Domenica 30 gennaio 2026, la fiamma olimpica dei Giochi invernali Milano-Cortina 2026 farà tappa nel Lecchese, attraversando un arco di territorio... Si parla di: Sport e spiritualità si fondono nella Cicloturistica del lupo; Il campionato interregionale dei bartender approda a Terni: al via 6 regioni. Umbria, appuntamento con la Cicloturistica del Lupo: il percorsoGubbio si appresta a diventare il cuore pulsante del cicloturismo umbro con la Cicloturistica del Lupo, una manifestazione che unisce sport, spiritualità e valorizzazione territoriale. L’evento, in pr ... perugiatoday.it