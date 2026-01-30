Fiaccola Olimpica attraversa il Lecchese | appuntamento domenica con i momenti clou del percorso tra paesi e piazze

Domenica 30 gennaio 2026, la fiaccola olimpica farà tappa nel Lecchese. La fiamma attraverserà vari paesi e piazze, da Berbenno fino a Lecco. La giornata sarà ricca di momenti ufficiali e di festa per gli abitanti della zona, che si preparano ad accogliere l’evento con entusiasmo. La corsa della torcia segna un passo importante verso i Giochi invernali Milano-Cortina 2026.

Domenica 30 gennaio 2026, la fiamma olimpica dei Giochi invernali Milano-Cortina 2026 farà tappa nel Lecchese, attraversando un arco di territorio che va da Berbenno fino a Lecco. Il percorso, lungo oltre 50 chilometri, tocca paesi e centri abitati della provincia, trasformando strade, piazze e viali in palcoscenici di festa e partecipazione. La staffetta, guidata da una serie di portatori scelti per rappresentare diverse realtà locali, inizia la sua corsa da Colico, dove la fiaccola sarà accolta in piazza Giuseppe Garibaldi alle 14.00. La città, già da ore in fermento, si prepara a ospitare un momento di aggregazione collettiva, con musica, performance sportive e momenti dedicati ai bambini e alle famiglie.

