Ultracena Futurista | percorso multisensoriale che unisce gastronomia teatro e arte

Il 15 aprile alle 20:30 si terrà al Polo Culturale Altafiumara Ultracena Futurista, un evento che combina cucina, teatro e arte in un percorso multisensoriale. Durante la serata, i partecipanti potranno gustare piatti presentati come vere e proprie opere d’arte, accompagnate da performance teatrali che coinvolgono tutti i sensi. L’evento mira a offrire un’esperienza condivisa tra arte e gastronomia, trasformando ogni dettaglio in un momento da vivere.

L’idea nasce per celebrare i 150 anni dalla nascita di Filippo Tommaso Marinetti, fondatore del Futurismo insieme al reggino Umberto Boccioni. Il Manifesto del Futurismo parlava di velocità, dinamismo, macchine, metropoli, audacia. Voleva essere un punto di rottura con il "passatismo" culturale. E su questi temi che lo Chef Antonio Battaglia ha costruito il suo menù in cui passato e tradizione vengono riviste con le tecniche d’avanguardia della cucina molecolare. Ultracena Futurista è un viaggio sensoriale che coinvolge vista, tatto, gusto e olfatto, trasformando gli ospiti in complici attivi della performance artistica. Il menù, firmato dallo chef Antonio Battaglia, è un percorso di alta cucina che reinterpreta in chiave contemporanea la tradizione calabrese, ispirandosi al Manifesto della cucina futurista. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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