Ultimissime Inter LIVE | Bastoni può lasciare i nerazzurri Intanto Di Marzio svela i nomi per l’estate

Bastoni potrebbe lasciare l’Inter questa estate, secondo le ultime indiscrezioni. Nel frattempo, Di Marzio ha annunciato i nomi dei giocatori che potrebbero arrivare o partire nei prossimi mesi. La redazione di Inter News 24 fornisce aggiornamenti continui sulle questioni di mercato e sui movimenti della squadra nerazzurra. Le notizie vengono aggiornate in tempo reale per offrire un quadro completo delle novità più recenti.

Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra. Ultimissime Inter Live: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro della redazione di Inter News 24: leggi tutte le news in diretta per rimanere sempre aggiornato sull’Inter Ultimissime Inter Live di MARTEDI’ 17 MARZO. Mercato Inter, parla Di Marzio: «In estate ci saranno diversi cambiamenti. Ecco tutti i nomi caldi per i nerazzurri, c’è anche Palestra.». Mercato Inter, Di Marzio, intervenuto a Sky Sport, ha parlato così delle mosse che il club nerazzurro potrebbe attuare in estate Mercato Inter, arriva la clamorosa indiscrezione: il club nerazzurro prepara la cessione di Bastoni? Ecco tutti i dettagli. 🔗 Leggi su Internews24.com

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