Gli Stati Uniti hanno emesso un ultimatum all’Iran, chiedendo al Paese di accettare un piano presentato da Washington per evitare un intervento militare. Il presidente americano ha dichiarato che, in assenza di una risposta, sarà avviato un attacco totale. La tensione tra le due nazioni si è intensificata, mentre si contano circa 45.000 vittime in un conflitto in corso.

Il presidente degli Stati Uniti ha lanciato un ultimatum all’Iran, intimando al Paese di accettare il piano proposto da Washington per evitare un intervento militare immediato. L’avvertimento, formulato nella notte tra il 6 e il 7 aprile 2026, prevede l’uso della forza in tempi brevissimi. L’azione militare minacciata mira a colpire duramente le infrastrutture strategiche. Il vertice americano ha dichiarato di essere pronto a demolire in una sola notte sia i ponti che gli impianti energetici del territorio iraniano. La giustificazione per tale fermezza risiede nel numero di vittime attribuite al regime: oltre 45 mila persone sono state uccise. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ultimatum USA all’Iran: attacco totale dopo 45mila vittime

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