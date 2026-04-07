Il 7 aprile alle ore 24 scade l’offerta speciale per sottoscrivere un abbonamento a 99,99 euro, che permette di sostenere l’informazione indipendente. L’iniziativa, valida fino a quella data, invita i lettori a contribuire alla diffusione di notizie senza influenze esterne. Dopo questa data, il prezzo tornerà a quello normale, senza ulteriori possibilità di approfittare di questa promozione.

Il 7 aprile l’opportunità di sostenere l’informazione indipendente attraverso un abbonamento a prezzo ridotto scade a mezzanotte. L’iniziativa mira a consolidare un progetto editoriale basato sulla partecipazione attiva dei lettori. La proposta economica prevede un costo di 99,99€ per un intero anno di accesso ai contenuti. Questa offerta speciale rappresenta un modo per i cittadini di contribuire concretamente alla crescita quotidiana di un giornale che si definisce costruito insieme a chi lo legge. Chi decide di aderire entro il termine stabilito riceverà un pacchetto completo. Questo include la versione PDF del quotidiano ogni mattina, consultabile tramite tablet, PC e smartphone attraverso l’app dedicata. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ultima chance: abbonati a 99,99€ per difendere l’informazione

Ring doorbell bundle a $99.99 prima che spariscaquesto pacchetto promozionale unisce la batteria della ring battery doorbell con la ring outdoor cam plus, offrendo una soluzione di sicurezza...

Spotify sale a 11,99€: due alternative da 10,99€ con audioIl costo dell’abbonamento Spotify Premium ha raggiunto i 11,99 euro mensili, scatenando un ripensamento tra gli utenti che cercano alternative valide.

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È DOMANI L'ULTIMA CHANCE! Manca pochissimo! Lo spettacolo continua a riempire la sala, ma la replica di domani, 4 aprile alle 16:30, è ufficialmente l'unica ad avere ancora dei biglietti disponibili. Tutto il resto è completamente sold out! Link ai biglietti n - facebook.com facebook

#Spinazzola: “Era la mia ultima chance per un Mondiale! Dispiace per i bambini, #Gattuso non va cambiato” x.com