Ring doorbell bundle a $99.99 prima che sparisca

La promozione di Ring, che mette in vendita il pacchetto con la batteria per la Ring Battery Doorbell e la Ring Outdoor Cam Plus a soli 99,99 dollari, si sta rapidamente esaurendo. La causa? l’offerta speciale sta attirando molti clienti, desiderosi di migliorare la sicurezza delle proprie case con un pacchetto conveniente. La promozione, che include due dispositivi essenziali, permette di installare facilmente telecamere e videocitofoni senza spendere troppo.

questo pacchetto promozionale unisce la batteria della ring battery doorbell con la ring outdoor cam plus, offrendo una soluzione di sicurezza domestica completa a un prezzo notevolmente ridotto. l'offerta è disponibile sul noto marketplace e presenta un risparmio significativo rispetto al prezzo di listino, favorendo una gestione proattiva della sorveglianza senza costi eccessivi. ring battery doorbell con ring outdoor cam plus: offerta bundle. il pacchetto comprende la ring battery doorbell e la ring outdoor cam plus. il prezzo di listino è di $179.99, mentre l'offerta attuale propone $99.99, con un risparmio di $80 e uno sconto del 40%.