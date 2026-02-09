Uiltrasporti Messina | al Congresso 2026 priorità a diritti sicurezza e futuro della mobilità

Domani si svolge a Messina il XII Congresso territoriale della Uiltrasporti, un evento che mette al centro i diritti dei lavoratori, la sicurezza e il futuro della mobilità. L’appuntamento, fissato per il 20 febbraio 2026 al Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca, segna un momento importante per il settore, tra tradizione e nuove sfide da affrontare insieme.

Uiltrasporti Messina: un Congresso tra tradizione e nuove sfide per il futuro della mobilità. Il XII Congresso territoriale della Uiltrasporti Messina-Caltanissetta-Enna si avvicina, fissato per il 20 febbraio 2026 presso il Salone delle Bandiere dell’Unione Europea a Palazzo Zanca, a Messina. L’appuntamento rappresenta un momento cruciale per l’organizzazione sindacale, chiamata a delineare le strategie per i prossimi quattro anni in un contesto di profonde trasformazioni del settore dei trasporti e del mondo del lavoro. La preparazione al Congresso è stata caratterizzata da un intenso lavoro di base, culminato in un’assemblea precongressuale tenutasi questa mattina presso la sede di viale San Martino a Messina.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Uiltrasporti Messina

La Uiltrasporti di Messina, Caltanissetta ed Enna si prepara al suo XII Congresso territoriale.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Uiltrasporti Messina

Argomenti discussi: Lunedì prossimo il 12° congresso Uiltrasporti Trapani Chi lotta apre strade, chi sfrutta stringe catene.

A Messina XV Congresso Simeu Sicilia. Grazie a Progetto Cuore-Una scossa per la vita 4 defibrillatori in dono alla cittàLa Società Italiana di Medicina di Emergenza-Urgenza (Simeu) - Sicilia, avrà il proprio Congresso dal 26 al 27 ottobre, a Messina. L’associazione Progetto Cuore-Una scossa per la vita, fondata da ... quotidianosanita.it

TgMessina.it was live. facebook