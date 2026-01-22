Manchester United ufficiale l’addio di Casemiro a fine stagione | niente rinnovo! L’annuncio del club e del centrocampista

Il Manchester United ha annunciato ufficialmente che Casemiro non rinnoverà il suo contratto e lascerà il club al termine della stagione. La decisione, comunicata sia dal club che dal centrocampista brasiliano, segna la fine di un capitolo importante per entrambe le parti. La notizia è stata confermata attraverso un comunicato ufficiale, chiarendo il futuro dell’ex Real Madrid nel contesto della rosa dei Red Devils.

Bologna, Di Vaio spiega: «Mercato di gennaio? Dovevamo per forza prendere un difensore, ecco com’è nato lo scamio tra Fabbian e Sohm» Calciomercato Roma, si sblocca l’affare Venturino: trovata l’intesa finale col Genoa! Popa, ufficiale l’addio al Torino: il portiere romeno torna in patria! Roma Milan, allarme per Allegri sulle condizioni di Saelemaekers: si allena a parte! Cosa filtra sul rientro Conferenza stampa Gilardino pre Inter Pisa: «Incontriamo la prima della classe, dobbiamo essere perfetti! Ecco cosa chiederò alla squadra». 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Manchester United, ufficiale l’addio di Casemiro a fine stagione: niente rinnovo! L’annuncio del club e del centrocampista Leggi anche: Il tecnico del Manchester United, Amorim, parla del futuro di Casemiro Esonero Amorim, c’è l’annuncio ufficiale. Sulla panchina arriva una vecchia conoscenza del Manchester UnitedL’annuncio ufficiale è stato comunicato: Esonero Amorim lascia il suo ruolo e prende il posto sulla panchina dei Red Devils. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Argomenti discussi: Carrick nuovo allenatore del Manchester United: è ufficiale, il comunicato dei Red Devils; Man. United–Man. City, le formazioni ufficiali; Michael Carrick è il nuovo allenatore del Manchester United fino alla fine della stagione; Derby di Manchester, Zirkzee fuori dai convocati United: assist per la Roma?. Manchester United, ufficiale: Casemiro andrà via a fine stagione. Porterò questo club sempre nel cuoreI Red Devils hanno annunciato l'addio del centrocampista brasiliano al termine del contratto. msn.com Casemiro saluta Old Trafford a fine stagione: Porterò il Man United con me per sempreIl Manchester United ha reso noto con un comunicato ufficiale che il suo centrocampista Casemiro lascerà la squadra al termine della stagione,. tuttomercatoweb.com Secondo quanto raccolto, la #Roma sarebbe intenzionata a proporre al #ManchesterUnited nelle prossime ore un prestito con diritto di riscatto per Joshua #Zirkzee x.com I tifosi del Manchester United aspettavano Dorgu davanti allo stadio e stavano per essere ignorati, ma poi hanno assistito a ciò che ha fatto sua madre: https://fanpa.ge/gTEo3 - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.