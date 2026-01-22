Manchester United ufficiale l’addio di Casemiro a fine stagione | niente rinnovo! L’annuncio del club e del centrocampista

Da calcionews24.com 22 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Manchester United ha annunciato ufficialmente che Casemiro non rinnoverà il suo contratto e lascerà il club al termine della stagione. La decisione, comunicata sia dal club che dal centrocampista brasiliano, segna la fine di un capitolo importante per entrambe le parti. La notizia è stata confermata attraverso un comunicato ufficiale, chiarendo il futuro dell’ex Real Madrid nel contesto della rosa dei Red Devils.

Leggi anche: Il tecnico del Manchester United, Amorim, parla del futuro di Casemiro

