Ue | Gentiloni ' sia capace di decidere essenziale stop diritto veto'

Gentiloni afferma che l'Unione Europea deve essere in grado di prendere decisioni rapide, perché il diritto di veto ostacola il processo. L'Italia sollecita un intervento concreto per superare questo ostacolo, anche attraverso modifiche ai trattati.
Roma, 16 feb. (Adnkronos) - "L'Europa deve essere capace di decidere. Ha bisogno per questo di velocità e legittimità. A questo fine tre riforme sono essenziali. Primo, il ruolo di Presidente della commissione e di presidente del consiglio europeo vanno unificati. Secondo, al Parlamento europeo va assicurato il diritto all'iniziativa legislativa. Terzo, l'uso attuale del diritto di veto va abolito". Lo ha detto Paolo Gentiloni intervenendo all'Università di Amburgo per il discorso annuale sull'Europa del Vigoni Forum. "Il vertice italo-tedesco ha rafforzato positivamente le relazioni tra Roma e Berlino.
Ue, Gentiloni: Meloni spinga per integrazione ed Eurobond
Il commissario europeo Paolo Gentiloni ha detto che Giorgia Meloni dovrebbe promuovere di più l’integrazione europea e spingere per gli Eurobond.
Gentiloni: ‘forse due anni di Trump hanno reso la UE più forte’
Ue, Gentiloni: Meloni spinga per integrazione ed EurobondMilano, 14 feb. (askanews) - Alla conferenza di Monaco il cancelliere tedesco Friedrich Merz 'ha fatto bene a rispondere dallo stesso pulpito in ...
Gentiloni: politiche migratorie siano condivise in UE
