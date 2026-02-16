Ue | Gentiloni ' sia capace di decidere essenziale stop diritto veto'

Gentiloni afferma che l'Unione Europea deve essere in grado di prendere decisioni rapide, perché il diritto di veto ostacola il processo. L'Italia sollecita un intervento concreto per superare questo ostacolo, anche attraverso modifiche ai trattati.

Roma, 16 feb. (Adnkronos) - "L'Europa deve essere capace di decidere. Ha bisogno per questo di velocità e legittimità. A questo fine tre riforme sono essenziali. Primo, il ruolo di Presidente della commissione e di presidente del consiglio europeo vanno unificati. Secondo, al Parlamento europeo va assicurato il diritto all'iniziativa legislativa. Terzo, l'uso attuale del diritto di veto va abolito". Lo ha detto Paolo Gentiloni intervenendo all'Università di Amburgo per il discorso annuale sull'Europa del Vigoni Forum.

Il commissario europeo Paolo Gentiloni ha detto che Giorgia Meloni dovrebbe promuovere di più l’integrazione europea e spingere per gli Eurobond.

Questa settimana in Italia si discuteranno decisioni importanti sulla ripresa economica e sul mercato unico europeo.

