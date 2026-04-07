Durante la Pasquetta del 2026, i musei civici di Udine hanno registrato oltre 1.500 visitatori, che hanno scelto di trascorrere il pomeriggio tra esposizioni e attività promosse con ingresso gratuito. L’affluenza ha coinvolto un pubblico vario, attratto dall’offerta culturale e dagli eventi organizzati in occasione della giornata. La promozione speciale ha contribuito a rendere questa giornata una delle più frequentate dell’anno nei luoghi d’arte della città.

Oltre 1.500 visitatori hanno scelto i musei civici di Udine per trascorrere il pomeriggio della pasquetta 2026, approfittando dell’accesso gratuito e di un calendario di eventi dedicato. Il meteo ha giocato un ruolo decisivo nell’attrarre persone in centro. Le temperature elevate e il sole hanno spinto curiosi e turisti a passeggiare per le vie della città, portando a un affollamento significativo presso le sedi espositive cittadine. Il bilancio dei visitatori tra fortezze e mostre d’arte. Il Castello di Udine si è confermato un punto di riferimento imprescindibile per l’offerta culturale locale. La struttura ha registrato l’ingresso di 569 persone, mantenendo il suo status di uno dei poli più ambiti dal pubblico. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Udine conquista la Pasquetta: 1.500 visitatori tra arte e musei

Pasquetta tra musica e cultura: musei aperti e concerti diffusi a UdineProtagonisti della giornata saranno i Musei del Castello e il Museo etnografico del Friuli, dove si alterneranno concerti, performance itineranti e...

Arte e cultura: i musei e i siti aperti nel salernitano a Pasqua e PasquettaIn occasione delle festività pasquali, domenica 5 e lunedì 6 aprile, i siti museali della Provincia di Salerno resteranno aperti al pubblico.

Temi più discussi: Benzina alle stelle, ma il Friuli fa il sold out: la Pasquetta sotto casa conquista tutti; Pasqua a Tursi: il villaggio conquista grandi e piccini, quasi 6mila presenze; I successi di Pasqua di Vanoli e Juvi su CR1 alle 22 nel talk sulla pallacanestro; Il Como frena ma resta quarto, l’Atalanta maltratta il Lecce e lancia la sfida a Roma e Juve.

Pasquetta 2026 a Udine: oltre 1.500 visitatori nei musei civici tra arte e musicaUDINE – Per la Pasquetta 2026, oltre 1.500 persone hanno scelto di trascorrere il pomeriggio tra storia, arte e musica, approfittando dell’ingresso gratuito e di un ricco programma di appuntamenti nei ... nordest24.it

Pasquetta tra musica e cultura, musei aperti e concerti diffusiNei musei del Castello di Udine e in quello etnografico del Friuli si sono alternati concerti e performance itineranti. Apertura straordinaria anche a Casa Cavazzini ... rainews.it

Udinese - Como Analisi e pagelle di Nicolò Andriuoli Il Como conquista un solo punto a Udine dove trova una squadra solida e tenace a contendersi il risultato. Non una delle migliori prestazioni da parte dei biancoblù che cercano sin dall’inizio di imporre - facebook.com facebook

Coppa Italia Serie B2 Femminile: la Blu Team Pavia di Udine conquista il trofeo Leggi le news sull'APP Volleyball.it+ (Apple Store o Play Store) o al link volleyball.it/2026/04/04/not… x.com