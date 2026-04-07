Ucraina Zelensky | Tregua energetica Civili nel mirino russo

In Ucraina, le bombe continuano a colpire aree civili in diverse città, tra cui Kherson e Dnipro, causando vittime tra la popolazione civile. Dopo il fallimento di una tregua pasquale, il presidente del paese ha proposto una pausa nel settore energetico, ma i combattimenti e gli attacchi restano intensi. La situazione rimane critica in molte zone del territorio.

In Ucraina civili nel mirino con le bombe che uccidono da Kherson a Dnipro. Fallita la speranza di una tregua pasquale, Zelensky ne propone una energetica. Servizio di Marco Burini. TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Ucraina, Zelensky: “Tregua energetica”. Civili nel mirino russo Ucraina, Zelensky a Mosca: “Tregua energetica”. Drone russo su bus, 3 mortiIn Ucraina un drone russo ha colpito un autobus uccidendo tre persone, altrettante sono morte vicino a Mosca a causa di un drone ucraino. Ucraina, tregua energetica e diplomazia internazionale: Zelensky ringrazia Trump per la sospensione dei bombardamentiUna settimana di sospensione dei bombardamenti in Ucraina potrebbe iniziare già oggi, secondo quanto riportano blogger russi e media ucraini, anche... Ucraina, Zelensky: Tregua energetica. Civili nel mirino russo Temi più discussi: Ucraina, Zelensky propone a Mosca una tregua energetica; Zelensky ripropone una tregua energetica con la Russia e il cessate il fuoco in Donbas; Battaglia nel Mar Nero, Zelensky propone una tregua energetica; Zelensky offre la tregua di Pasqua: Fermiamo i raid sull’energia. Ucraina, Zelensky propone a Mosca una tregua energeticaL'Ucraina ha trasmesso alla Russia, tramite la mediazione degli Stati Uniti, la sua proposta di cessate il fuoco reciproco sugli attacchi contro obiettivi energetici. Lo ha reso noto il presidente ucr ... tg24.sky.it Zelensky propone a Mosca una 'tregua energetica'Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato che l'Ucraina è pronta a interrompere gli attacchi al settore energetico russo se gli occupanti accetteranno di fare altrettanto. (ANSA) ... ansa.it Ucraina, l’avvocato bolognese che sulla linea del fronte porta i feriti all’ospedale x.com Dall’inizio dell’invasione dell’Ucraina, vari gruppi di estrema destra combattono al fianco delle truppe regolari russe. Con il sostegno più o meno esplicito del Cremlino. - facebook.com facebook