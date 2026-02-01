Drone russo colpisce un bus in Ucraina | almeno 13 morti

Questa mattina in Ucraina, un drone russo ha colpito un autobus in un’area vicino a Dnipropetrovsk. Il bilancio è di almeno 13 morti e sette feriti. La polizia sta indagando sui dettagli dell’attacco, mentre i soccorritori lavorano sul posto per aiutare i superstiti. La notizia ha scosso la regione e riaccende le tensioni tra i due paesi.

Tragedia questa mattina nell’ Oblast di Dnipropetrovsk, dove un drone russo ha colpito un autobus aziendale, causando la morte di 13 persone e il ferimento di altre sette. L’attacco è stato confermato dal capo dell’amministrazione locale, Ganzha, attraverso il canale ufficiale del governo su Telegram. Secondo le prime informazioni, il veicolo colpito apparteneva a una delle aziende del distretto di Pavlohrad. Le autorità locali hanno avviato immediatamente le indagini per chiarire le dinamiche dell’attacco e accertare le responsabilità. Al momento, non sono disponibili ulteriori dettagli sui feriti, la cui condizione è seguita dai medici dell’ospedale locale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Un drone russo ha colpito un pullman a Pavlograd, in Ucraina, uccidendo almeno 15 persone e ferendone altre sette.

